Conférence du cycle Construire les Europes – Paola Viganò : « Regards de transition » Jeudi 16 octobre, 18h30 École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais – PSL Paris

Début : 2025-10-16T18:30:00 – 2025-10-16T20:00:00

Est-ce que nous (les Européens, les « Occidentaux », notre culture) sommes prêts pour la transition écologique ? Est-ce que ces enjeux peuvent constituer l’occasion de dévoiler la connexion fondamentale entre transitions écologique et sociale ? Est-ce que nos projets sont en mesure d’assumer la dimension biopolitique que ces transitions contiennent ? A partir d’une série d’expériences de projet et de recherche, Paola Viganò proposera un parcours non linéaire et complexe qui illustrera les défis contemporains inhérents à la condition d’architecte concepteur.

La conférence de Paola Vigano est proposée dans le cadre du cycle de conférences « Construire les Europes » proposé par l’Ecole d’architecture Paris-Malaquais – PSL d’octobre 2025 à mai 2026.

École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais – PSL 14 rue Bonaparte 75006 Paris

Elle cultive, depuis sa création, une conception originale de l’enseignement, dans laquelle l’expérimentation et la recherche – portée par ses trois laboratoires – jouent un rôle essentiel. Les étudiants y sont encouragés à développer leur créativité et leur esprit critique, à l’écart de tout dogme. Cette liberté est plus que jamais nécessaire à l’heure où, face à l’urgence écologique ou au développement de l’intelligence artificielle, il nous faut tout réinventer.

Les 1 000 étudiants de Paris-Malaquais sont encadrés par près de 90 enseignants permanents et plus de 200 intervenants extérieurs, aux profils très variés. Ces enseignants se répartissent au sein de 6 départements pédagogiques pluridisciplinaires, dont les orientations sont à la fois distinctes et complémentaires. En fréquentant les uns et les autres, les étudiants apprennent à se forger progressivement leurs propres convictions.

Paris-Malaquais peut aussi compter sur les nombreuses ressources de l’Université PSL (Paris Sciences & Lettres), dont elle est établissement-composante depuis 2025. PSL couvre tous les champs disciplinaires et regroupe parmi les établissements parisiens les plus prestigieux. Au sein de cet ensemble d’excellence, nos étudiants sont libres de circuler notamment en complétant leur parcours par un second diplôme. Et ils bénéficient tous des services mutualisés (santé, vie étudiante, documentation) offerts par PSL.

L’ouverture internationale est également une des forces de Paris-Malaquais, qui a conclu plus de 50 accords dans le monde. Dans les années à venir, ces partenariats ont vocation à se renforcer, pour déboucher sur de véritables coopérations scientifiques et pédagogiques.

En parallèle, Paris-Malaquais entend jouer un rôle central dans la valorisation et la diffusion de la culture architecturale notamment grâce à ses programmations de conférences. Par ailleurs, depuis 2025, la Galerie Callot permet de cultiver un espace critique, créatif et engagé, où se croisent recherche, savoirs, création et médiation, pour penser l’architecture dans toutes ses dimensions.

À Paris-Malaquais, notre conviction est que le monde de demain ne pourra pas s’en sortir sans des architectes pour le rendre ou le maintenir habitable. C’est à cette tâche ambitieuse, mais indispensable, que l’école forme les étudiants qu’elle accueille, chaque année avec le même enthousiasme !

©Alain Herzog photographer EPFL