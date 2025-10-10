Conférence du Dr. Alan Bloomfield -Quel avenir pour les Premières Nations d’Australie ? Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy

Conférence du Dr. Alan Bloomfield -Quel avenir pour les Premières Nations d’Australie ?

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10 19:00:00

2025-10-10

Quel avenir pour les Premières Nations d’Australie ?

Dans le cadre de l’exposition Australie Mondes Aborigènes.

Conférence du Dr. Alan Bloomfield, chargé de cours associé à l’Université

d’Australie-Occidentale et chercheur en relations internationales.

English :

What future for Australia?s First Nations?

As part of the exhibition Australia? Aboriginal Worlds exhibition.

Lecture by Dr. Alan Bloomfield, Associate Lecturer at the University

university of Western Australia and researcher in international relations.

German :

Welche Zukunft für die First Nations in Australien?

Im Rahmen der Ausstellung Australien ? Welten der Aborigines.

Vortrag von Dr. Alan Bloomfield, außerordentlicher Lehrbeauftragter an der University of Australia

western Australia und Forscher im Bereich internationale Beziehungen.

Italiano :

Quale futuro per le Prime Nazioni australiane?

Nell’ambito della mostra Australia? Aboriginal Worlds.

Conferenza del dott. Alan Bloomfield, docente associato presso la University of Western Australia

university of Western Australia e ricercatore in relazioni internazionali.

Espanol :

¿Qué futuro para las Primeras Naciones de Australia?

Como parte de la exposición Australia? Exposición Mundos Aborígenes.

Conferencia del Dr. Alan Bloomfield, profesor asociado de la Universidad de Australia Occidental

universidad de Australia Occidental e investigador en relaciones internacionales.

