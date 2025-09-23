Conférence du Festival de Laon Laon

Conférence du Festival de Laon Laon mardi 23 septembre 2025.

Conférence du Festival de Laon

Rue William Henry Waddington Laon Aisne

Tarif : 5 – 5 –

5

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 18:00:00

fin : 2025-09-23

Date(s) :

2025-09-23

Le Festival de Laon est l’occasion de retrouver chaque année les ensembles musicaux les plus prestigieux, parmi lesquels les formations de Radio France, au fil de nombreux concerts dont certains ont lieu en la cathédrale… Et cette année, une nouvelle édition à vivre sous la thématique « Pouvoirs et musiques » commémorant entre autres le centenaire de la naissance du compositeur Pierre Boulez…

Venez assister à cette conférence de Laurent Bayle (ancien directeur général de la Cité de la musique Philharmonie de Paris) autour de la thématique « Pierre Boulez, entre vision et pragmatisme ».

RV au Conservatoire du Pays de Laon à 18h ! (à noter que les réservations seront ouvertes à partir du 21/07) 5 .

Rue William Henry Waddington Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence du Festival de Laon Laon a été mis à jour le 2025-07-07 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon