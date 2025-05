Conférence du G.R.E.H. – Salle des Fêtes Boutiers-Saint-Trojan, 16 mai 2025 20:30, Boutiers-Saint-Trojan.

Salle des Fêtes 1 rue des Ecoles Boutiers-Saint-Trojan Charente

Tarif : 6 EUR

16 mai 2025 20:30:00

2025-05-16

Aujourd’hui disparue la commanderie générale Saint-Antoine de Boutiers fut de la fin du 12e au 16e siècle un centre incontournable de la vie monastique régionale. La conférence du G.R.E.H. retrace l’histoire de la commanderie Saint-Antoine de Boutiers.

Salle des Fêtes 1 rue des Ecoles

+33 5 45 83 09 41 greh.charente@orange.fr

English :

From the end of the 12th to the 16th century, the now-defunct general commandery of Saint-Antoine de Boutiers was a key center of monastic life in the region. The G.R.E.H. conference retraces the history of the Saint-Antoine de Boutiers commandery.

German :

Die heute nicht mehr existierende Generalkomturei Saint-Antoine de Boutiers war vom Ende des 12. bis zum 16. Jahrhundert ein unumgängliches Zentrum des regionalen Klosterlebens. Der Vortrag des G.R.E.H. zeichnet die Geschichte der Komturei Saint-Antoine de Boutiers nach.

Italiano :

La commenda generale di Saint-Antoine de Boutiers, oggi scomparsa, fu un centro fondamentale della vita monastica della regione dalla fine del XII al XVI secolo. La conferenza del G.R.E.H. ripercorre la storia della Commenda di Saint-Antoine de Boutiers.

Espanol :

La encomienda general de Saint-Antoine de Boutiers, hoy desaparecida, fue un centro clave de la vida monástica de la región desde finales del siglo XII hasta el siglo XVI. La conferencia del G.R.E.H. recorre la historia de la encomienda de Saint-Antoine de Boutiers.

