Conférence du G.R.E.H. La Salamandre | Centre de Congrès Cognac

Conférence du G.R.E.H.

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente

Tarif : 6 – 6 – EUR

Non Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Philippe Le Bel un roi maudit à l’origine du destin particulier français ?

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La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 09 40 greh.charente@orange.fr

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English :

Philippe Le Bel: a cursed king at the root of France?s special destiny ?

L’événement Conférence du G.R.E.H. Cognac a été mis à jour le 2026-03-21 par Destination Cognac