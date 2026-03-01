Conférence du G.R.E.H. La Salamandre | Centre de Congrès Cognac
Conférence du G.R.E.H. La Salamandre | Centre de Congrès Cognac samedi 28 mars 2026.
Conférence du G.R.E.H.
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente
Tarif : 6 – 6 – EUR
Non Adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 17:00:00
fin : 2026-03-28 19:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Philippe Le Bel un roi maudit à l’origine du destin particulier français ?
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La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 09 40 greh.charente@orange.fr
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English :
Philippe Le Bel: a cursed king at the root of France?s special destiny ?
L’événement Conférence du G.R.E.H. Cognac a été mis à jour le 2026-03-21 par Destination Cognac