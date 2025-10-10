Conférence du GAM Hannibal face à la nature, une propagande héracléenne Rue du Temple Mouriès
Conférence du GAM Hannibal face à la nature, une propagande héracléenne
Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 18h30. Rue du Temple Centre Culturel de Mouriès Mouriès Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-10 18:30:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Le Groupe Archéologique de Mouriès vous invite à une conférence, vendredi 10 octobre à 18h30, au Centre Culturel de Mouriès
Le Groupe archéologique de Mouriès (GAM) vous convie à un temps de découverte et d’échange orchestré par un expert du monde antique.
Sujet de la conférence Hannibal face à la nature, une propagande héracléenne
Présentée par Mariette Gilabert, doctorante en histoire ancienne
En partenariat avec le laboratoire CRISES de l’université Paul Valéry de Montpellier .
Rue du Temple Centre Culturel de Mouriès Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 80 60 13 gam.jean-jean@orange.fr
English :
The Mouriès Archaeological Group invites you to a conference on Friday 10 October at 6.30pm at the Mouriès Cultural Centre
German :
Die Groupe Archéologique de Mouriès lädt Sie zu einem Vortrag am Freitag, den 10. Oktober um 18:30 Uhr im Centre Culturel de Mouriès ein
Italiano :
Il Gruppo archeologico di Mouriès vi invita alla conferenza che si terrà venerdì 10 ottobre alle 18.30 presso il Centro culturale di Mouriès
Espanol :
El Grupo Arqueológico de Mouriès le invita a una conferencia el viernes 10 de octubre a las 18.30 h en el Centro Cultural de Mouriès
