Conférence du GAM Hannibal face à la nature, une propagande héracléenne Rue du Temple Mouriès

Conférence du GAM Hannibal face à la nature, une propagande héracléenne Rue du Temple Mouriès vendredi 10 octobre 2025.

Conférence du GAM Hannibal face à la nature, une propagande héracléenne

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 18h30. Rue du Temple Centre Culturel de Mouriès Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 18:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Le Groupe Archéologique de Mouriès vous invite à une conférence, vendredi 10 octobre à 18h30, au Centre Culturel de Mouriès

Le Groupe archéologique de Mouriès (GAM) vous convie à un temps de découverte et d’échange orchestré par un expert du monde antique.



Sujet de la conférence Hannibal face à la nature, une propagande héracléenne



Présentée par Mariette Gilabert, doctorante en histoire ancienne

En partenariat avec le laboratoire CRISES de l’université Paul Valéry de Montpellier .

Rue du Temple Centre Culturel de Mouriès Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 80 60 13 gam.jean-jean@orange.fr

English :

The Mouriès Archaeological Group invites you to a conference on Friday 10 October at 6.30pm at the Mouriès Cultural Centre

German :

Die Groupe Archéologique de Mouriès lädt Sie zu einem Vortrag am Freitag, den 10. Oktober um 18:30 Uhr im Centre Culturel de Mouriès ein

Italiano :

Il Gruppo archeologico di Mouriès vi invita alla conferenza che si terrà venerdì 10 ottobre alle 18.30 presso il Centro culturale di Mouriès

Espanol :

El Grupo Arqueológico de Mouriès le invita a una conferencia el viernes 10 de octubre a las 18.30 h en el Centro Cultural de Mouriès

L’événement Conférence du GAM Hannibal face à la nature, une propagande héracléenne Mouriès a été mis à jour le 2025-09-19 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles