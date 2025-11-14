Conférence du GAM Les Gaulois des bords de l’étang de Berre et Marseille Rue du Temple Mouriès

Conférence du GAM Les Gaulois des bords de l’étang de Berre et Marseille

Vendredi 14 novembre 2025 à 18h30. Rue du Temple Centre Culturel de Mouriès Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:30:00

fin : 2025-11-14 18:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Le Groupe Archéologique de Mouriès vous invite à une conférence, vendredi 14 novembre à 18h30, au Centre Culturel de Mouriès

Le Groupe archéologique de Mouriès (GAM) vous convie à un temps de découverte et d’échange orchestré par un expert du monde antique.



Sujet de la conférence Les Gaulois des bords de l’étang de Berre et Marseille, du Ve au IIe siècle av. J.-C.



Présentée par Jean-Philippe Lagrue, archéologue-conférencier

Docteur en histoire et archéologie médiévale .

Rue du Temple Centre Culturel de Mouriès Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 80 60 13 gam.jean-jean@orange.fr

English :

The Mouriès Archaeological Group invites you to a conference on Friday, 14th November at 6.30pm at the Mouriès Cultural Centre

German :

Die Groupe Archéologique de Mouriès lädt Sie zu einem Vortrag am Freitag, den 14. November um 18:30 Uhr im Centre Culturel de Mouriès ein

Italiano :

Il Gruppo archeologico di Mouriès vi invita alla conferenza che si terrà venerdì 14 novembre alle 18.30 presso il Centro culturale di Mouriès

Espanol :

El Grupo Arqueológico de Mouriès le invita a una conferencia el viernes 14 de noviembre a las 18.30 h en el Centro Cultural de Mouriès

L’événement Conférence du GAM Les Gaulois des bords de l’étang de Berre et Marseille Mouriès a été mis à jour le 2025-11-07 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles