Conférence du GRAHS « Les bûcherons en Sologne »

Conférence du GRAHS à la salle Schricke de Lamotte-Beuvron

Conférence du GRAHS « Les bûcherons en Sologne » (1850-1914)

Animée par Gilles Chassier.

Entrée 3€ (gratuit pour les moins de 16 ans)

À partir de 1850, la Sologne retrouve un couvert forestier qui engendre une importante économie. Le travail forestier va employer beaucoup de Solognots. Cette conférence évoque les dures conditions de travail des bûcherons dans les forêts, les nombreux accidents du travail et les tentatives d’organisations pour défendre le droit de cette corporation. Une tranche de vie à l’époque de la “régénération” de la Sologne. 3 .

Rue de la Poste Lamotte-Beuvron 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 88 84 99 developpement@lamotte-beuvron.fr

