Conférence Du grain à moudre Marcilhac-sur-Célé 15 juillet 2025 17:30

Lot

Conférence Du grain à moudre Salle Capitualire Ancienne Abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 17:30:00

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Cette conférence explore l’histoire et l’évolution des meules de moulins, essentielles à la meunerie traditionnelle. Alain Turq, conservateur du Patrimoine, partage témoignages et recherches autour des techniques, matériaux et acteurs de cette filière artisanale, accompagnée d’une évocation de l’évolution industrielle et sociale du métier de meulier.

– 17h30 Conférence Du grain à moudre par Alain Turq

– Échange autour de l’ouvrage publié par Edicausse

– Visite optionnelle du moulin de Marcilhac guidée par Didier Thamier .

Salle Capitualire Ancienne Abbaye

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr

English :

This lecture explores the history and evolution of millstones, essential to traditional milling. Alain Turq, heritage curator, shares first-hand accounts and research into the techniques, materials and players involved in this artisanal industry, along with an evocation of the industrial and social evolution of the milling trade.

German :

Dieser Vortrag befasst sich mit der Geschichte und der Entwicklung der Mühlsteine, die für die traditionelle Müllerei unerlässlich sind. Alain Turq, Konservator des Kulturerbes, berichtet über die Techniken, Materialien und Akteure dieses Handwerks, begleitet von einer Darstellung der industriellen und sozialen Entwicklung des Müllerberufs.

Italiano :

Questa conferenza esplora la storia e lo sviluppo delle macine, essenziali per la molitura tradizionale. Alain Turq, curatore del patrimonio, condivide le sue esperienze personali e le sue ricerche sulle tecniche, i materiali e gli attori coinvolti in questo mestiere tradizionale, insieme a uno sguardo allo sviluppo industriale e sociale del commercio molitorio.

Espanol :

Esta conferencia explora la historia y la evolución de las piedras de molino, indispensables para la molienda tradicional. Alain Turq, conservador del patrimonio, comparte sus experiencias personales y sus investigaciones sobre las técnicas, los materiales y los actores de este oficio tradicional, así como la evolución industrial y social de la molinería.

L’événement Conférence Du grain à moudre Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Figeac