Conférence du Jeudi 2025-2026, retour sur 20 ans d’acquisitions au Musée de Saint-Dizier

Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Tout public

Le musée municipal de Saint-Dizier propose une rencontre consacrée aux acquisitions récentes de ses collections. À travers des exemples en archéologie, fonte d’art et peinture, la conférence présentera les différents modes d’acquisition des musées et les nouvelles œuvres entrées à Saint-Dizier. .

Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence du Jeudi 2025-2026, retour sur 20 ans d’acquisitions au Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne