Conférence du Jeudi « Archéologie urbaine rémoise et aménagement du territoire » par Agnès Balmelle. Jeudi 13 novembre, 18h30 Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée gratuite.

Début : 2025-11-13T18:30:00+01:00 – 2025-11-13T20:00:00+01:00

Par Agnès Balmelle, archéologue à l’inrap, directrice adjointe scientifique et technique

Les apports des différentes opérations d’archéologie préventive depuis la fin des années 1980 par l’équipe archéologique rémoise apportent des éléments de réponse à la question du territoire urbain. Les connaissances acquises sur la topographie de ses zones d’habitat, d’activités artisanales, de pouvoir, de culte, permettent aujourd’hui de retracer l’histoire de l’urbanisme depuis la Conquête des Gaules jusqu’à la fin de l’Antiquité. La politique urbaine d’aujourd’hui est héritière d’une évolution urbanistique de 2 000 ans.

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est

La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique.

Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence !

A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

Le cycle des conférences du Jeudi est coorganisé par le musée de Saint-Dizier, les Archives départementales et l’association ArchéOlonnA.