Conférence du Jeudi « La gestion de l’eau dans la ville de Troyes » par Cédric Roms et Vincent Marchaisseau. Jeudi 4 décembre, 18h30 Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-04T18:30:00+01:00 – 2025-12-04T20:00:00+01:00

Fin : 2025-12-04T18:30:00+01:00 – 2025-12-04T20:00:00+01:00

Par Cédric Roms et Vincent Marchaisseau, archéologues à l’INRAP

La Seine a joué un rôle décisif dans l’implantation du site de la ville de Troyes. Canalisé dès l’Antiquité, le fleuve et ses affluents, notamment la Vienne, participent au Moyen Âge à la défense de la ville en ennoyant les fossés, mais aussi au développement économique de Troyes… Les canaux sillonnant une partie de la ville servent également d’égouts à ciel ouvert.

Plusieurs opérations archéologiques menées ces vingt dernières années ont permis de documenter de manière plus précise ces différents rôles. Vincent Marchaisseau et Cédric Roms présenteront principalement les découvertes issues des fouilles de la « Planche Clément », du « Campus universitaire » et de l’« Hôtel du département ».

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier

La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique.

Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence !

A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

Le cycle des conférences du Jeudi est coorganisé par le musée de Saint-Dizier, les Archives départementales et l’association ArchéOlonnA.