Conférence du Jeudi « La Haute-Marne, laboratoire des formes du travail masculin, féminin » par Gracia Dorel-Ferré Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier

Conférence du Jeudi « La Haute-Marne, laboratoire des formes du travail masculin, féminin » par Gracia Dorel-Ferré Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier jeudi 23 octobre 2025.

Conférence du Jeudi « La Haute-Marne, laboratoire des formes du travail masculin, féminin » par Gracia Dorel-Ferré Jeudi 23 octobre, 18h30 Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-23T18:30:00+01:00 – 2025-10-23T20:00:00+01:00

Fin : 2025-10-23T18:30:00+01:00 – 2025-10-23T20:00:00+01:00

Par Gracia Dorel-Ferré, historienne et présidente de l’Association pour le Patrimoine Industriel de Champagne-Ardenne (APIC).

Première région métallurgique de France jusqu’en 1860, la Haute-Marne a aussi accueilli des formes de travail variées, sans que ce sujet ne retienne particulièrement l’attention des chercheurs. Pendant que les usines de fonderie se peuplaient d’ouvriers, le travail à domicile impliquant toute la famille subsistait avec la coutellerie et la ganterie. Au XXe siècle, avec la déconcentration des industries parisiennes, de petites unités ont pu naître en ayant recours à une main d’œuvre féminine, jeune et inemployée.

La fin de ces activités est aussi celle d’une histoire, lorsque les régions devaient tirer leurs ressources des richesses locales.

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/Theatre.SaintDizier/;https://www.instagram.com/theatrestdizier/;https://www.twitter.com/theatrestdizier/ [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.07.31.50. »}] Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l’italienne. Il s’inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l’Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d’antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu.

La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique.

Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence !

A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

Le cycle des conférences du Jeudi est coorganisé par le musée de Saint-Dizier, les Archives départementales et l’association ArchéOlonnA.