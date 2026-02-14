Conférence du Jeudi : la saga de la bière Fort-Carré, une histoire de patrimoine, de renaissance et de gouts !, Théâtre de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Conférence du Jeudi : la saga de la bière Fort-Carré, une histoire de patrimoine, de renaissance et de gouts ! Jeudi 19 mars, 18h30 Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne

Gratuit, sans inscriptions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T18:30:00+01:00 – 2026-03-19T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-19T18:30:00+01:00 – 2026-03-19T20:00:00+01:00

Dans le cadre du cycle des Conférences du Jeudi, co-organisé par le musée municipal de Saint-Dizier, les Archives départementales de la Haute-Marne et Archéolonna.

On peut dire que le premier âge d’or de la bière en France est celui de la fin du XIXè siècle. Le XXIè est celui du deuxième âge d’or, avec le développement sur tout le territoire des brasseries artisanales. Avec la renaissance des bières du Fort Carré, brassées par la Brasserie artisanale du Der, Elisabeth Pierre vous racontera un pan entier de cette histoire émouvante et savoureuse, sous le regard bienveillant de Cappiello, et de son affiche mythique de la bière du Fort Carré. Un voyage au fil du temps, agrémenté d’une dégustation de ces bières mythique. Une expérience sensorielle et culturelle, au cœur des fermentations.

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l'italienne. Il s'inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l'Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d'antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu.

La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique.

Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence !

A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

Par Elisabeth Pierre auteure et zythologue, et Noël Lepoix, créateur de la Brasserie artisanale du Der. gratronomie patrimoinelocal