Conférence du Jeudi : le premier empereur de Chine et son armée secrète, de la quête de l’immortalité à la construction d’une tombe pour l’éternité., Théâtre de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Conférence du Jeudi : le premier empereur de Chine et son armée secrète, de la quête de l’immortalité à la construction d’une tombe pour l’éternité. Jeudi 30 avril, 18h30 Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne

Gratuit, sans inscriptions.

Dans le cadre du cycle des Conférences du Jeudi, co-organisé par le musée municipal de Saint-Dizier, les Archives départementales de la Haute-Marne et Archéolonna.

La découverte en 1974 de fosses contenant des milliers de statues de guerriers grandeur nature à proximité de la tombe de Qin Shihuangdi a révolutionné nos connaissances sur la première dynastie impériale de la Chine, instituée en 221 avant notre ère. Elle a été suivie de découvertes plus surprenantes encore. Sur bien des plans, le mystère que constitue cette tombe est loin d’être levé. La conférence se propose d’apporter quelques réponses aux nombreuses questions soulevées par le site.

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l'italienne. Il s'inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l'Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d'antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu.

La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique.

Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence !

A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

Par Alain Thote, sinologue, spécialiste de l’art et de l’archéologie de la Chine. patrimoine patrimoinelocal