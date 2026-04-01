Chaumont

Conférence du Mardi Charles Dallet (1829-1878) ou les tribulations mondiales d’un missionnaire langrois

Hôtel du Département salle Pierre Niederberger Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Tout public

Par Pierre-Emmanuel Roux, maître de conférences à l’Université Paris Cité École Française d’Extrême-Orient

Globe-trotter, orientaliste et missionnaire à tout faire ainsi pourrait se résumer le destin exceptionnel de Charles Dallet. Originaire de Langres, ce membre de la Société des Missions Étrangères de Paris devint, malgré une santé fragile, l’un des plus grands voyageurs du XIXe siècle, parcourant l’Asie, l’Amérique et l’Europe. Polyglotte maîtrisant neuf langues étrangères, il mena de nombreux travaux linguistiques sur l’Inde et publia deux œuvres majeures un catéchisme antiprotestant en anglais, maintes fois réédité, et une volumineuse Histoire de l’Église de Corée, traduite en cinq langues. Cet ouvrage demeure une référence et vaut encore aujourd’hui à Dallet une solide renommée posthume en Corée, bien loin de sa Haute-Marne natale. .

Hôtel du Département salle Pierre Niederberger Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 33 54 archives.departementales@haute-marne.fr

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L’événement Conférence du Mardi Charles Dallet (1829-1878) ou les tribulations mondiales d’un missionnaire langrois Chaumont a été mis à jour le 2026-04-24 par Antenne de Chaumont