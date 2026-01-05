Conférence « Du Miel et des Abeilles » Espace Saincthorent La Cellette
Conférence sur le miel et les abeilles
Conférence « Du mIel et des abeilles », suivie d’une session de questions/réponses et d’une dégustation.
Début : 2026-01-17T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-17T17:00:00.000+01:00
Espace Saincthorent La Cellette 23350 La Cellette 23350 Creuse