Conférence du miel et des abeilles Le bourg La Cellette

Le bourg Espace Saincthorent La Cellette Creuse
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Conférence du Miel et des Abeilles
Samedi 17 Janvier
14h30 à 17h
Espace Saincthorent à La Cellette
Questions réponses
Dégustation
Goûter
–> Panier de Poucet .
Le bourg Espace Saincthorent La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 91 09 04 panierdepoucet@gmail.com
