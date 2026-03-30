Conférence Du Moyen Âge des faussaires aux fake news du XXIe s., les transformations de l’empire du faux. Saint-Dizier
Conférence Du Moyen Âge des faussaires aux fake news du XXIe s., les transformations de l’empire du faux. Saint-Dizier jeudi 28 mai 2026.
Conférence Du Moyen Âge des faussaires aux fake news du XXIe s., les transformations de l’empire du faux.
Mairie Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Tout public
Par Paul Bertrand, professeur en histoire médiévale, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique. .
Mairie Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50
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English :
L’événement Conférence Du Moyen Âge des faussaires aux fake news du XXIe s., les transformations de l’empire du faux. Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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