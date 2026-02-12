Conférence Du nouveau sur la venue à Aix de l’abbé Rive, premier bibliothécaire de la Méjanes Atelier de la Manufacture Aix-en-Provence

Conférence Du nouveau sur la venue à Aix de l’abbé Rive, premier bibliothécaire de la Méjanes

Conférence animée par Jean-Louis Charlet, professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille La Méjanes a acquis en 2025 un fragment d’une lettre de l’abbé Rive du 27 octobre 1786. On décryptera ce fragment en le replaçant dans son contexte.

Cette lettre, qui fait l’éloge de la fonction de bibliothécaire et de la ville d’Aix, en particulier de Peiresc, apporte des informations nouvelles sur les rapports de Rive avec certains Aixois (le baron de la Tour d’Aigues, M. de Fonscolombe, J. Fauris de Saint-Vincens) et la réception à Aix de la bibliothèque du marquis de Méjanes.



Dans une allusion à Loménie de Brienne, Rive cite un de ses amis aixois, le baron de La Tour d’Aigues. Puis il évoque la bibliothèque du marquis de Méjanes décédé le 5 octobre 1786. La veille de la lettre, le 26, Mgr de Boisgelin a proposé à Rive d’en devenir le bibliothécaire. Rive affirme que certains Aixois désirent le voir à la tête de cette bibliothèque et fait l’éloge de la fonction de bibliothécaire et de la ville d’Aix, en particulier de Peiresc, Hercule gaulois conducteur du chœur des Muses . Puis il confesse vouloir revenir à Aix pour y former des élèves pour lui succéder. Ce passage permet d’identifier le correspondant dont Rive rêve de parfaire l’éducation bibliothécale, et de comprendre sa désillusion quand il se verra imposer comme adjoint J. Gibelin. La fin de la lettre parle du cousin de son correspondant, Toussaint-Bernard Émeric-David, et révèle les liens de Rive avec M. de Fonscolombe, J. Fauris de Saint-Vincens et l’intendant de Provence. Un post-scriptum concerne l’installation de la bibliothèque de Méjanes et l’imprimerie d’Émeric-David, qui gagnerait de l’argent en imprimant les livres de Rive. .

Lecture by Jean-Louis Charlet, Professor Emeritus at the University of Aix-Marseille In 2025, La Méjanes acquired a fragment of a letter from Abbé Rive dated October 27, 1786. This fragment will be deciphered in context.

