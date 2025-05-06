Conférence du Pays bas-normand Soeur Jeanne Dupont alias Yvain Marnier Domfront Domfront en Poiraie

Conférence du Pays bas-normand Soeur Jeanne Dupont alias Yvain Marnier

Domfront 5 place de Burgwedel Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16 21:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Le Pays Bas Normand a consacré son dernier numéro à Sœur Jeanne Dupont, alias Yvain Marnier. Elle a été une des figures de Domfront (Orne), enseignante et artiste peintre, qui a marqué la ville de Domfront (Orne).

Née en 1912 à Alençon, Sœur Jeanne est une artiste complète professeur de musique et d’art à l’Ange Gardien, elle est aussi peintre sous le nom d’Yvain Marnier. Sociétaire du Salon des Indépendants de Paris, elle a exposé dans nombre de salons et son art se revendique du mouvement des peintres de la réalité .

Sœur Jeanne fut aussi musicienne, metteuse en scène. De nombreux Domfrontais s’en souviennent encore.

Auteur, Corentin Chesnel, professeur d’histoire, originaire de Domfront (Orne), a travaillé avec l’aide des archives de la Congrégation des sœurs d’Evron à laquelle Sœur Jeanne appartenait, des archives de Laval et d’Alençon notamment. Ses recherches ont été réalisées en étroite collaboration avec Bernard Desgrippes, historien local bien connu du Domfrontais, également membre du Pays Bas-normand.

Corentin Chesnel donnera une conférence en avril 2026 et organisera une séance de dédicaces à La Civette du Panorama à Domfront.

Informations pratiques

Jeudi 16 avril 2026 à 20h

Théâtre municipal Place Burgwedel, Domfront en Poiraie

Gratuit Sans réservation

Renseignements auprès du service culture de la Ville de Domfront en Poiraie .

Domfront 5 place de Burgwedel Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 60 60 contact@lepaysbasnormand.fr

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English : Conférence du Pays bas-normand Soeur Jeanne Dupont alias Yvain Marnier

L’événement Conférence du Pays bas-normand Soeur Jeanne Dupont alias Yvain Marnier Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-03-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne