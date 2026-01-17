Conférence du pianiste Mikhail Rudy Le Virtuose et la Liberté Salle des fêtes Touques

Conférence du pianiste Mikhail Rudy Le Virtuose et la Liberté

Salle des fêtes Avenue du Général de Gaulle Touques Calvados

Début : 2026-02-06 18:00:00

2026-02-06

Mikhail Rudy, artiste d’une très grande créativité, enthousiasme le public dans le monde entier depuis 40 ans par sa virtuosité et son imagination poétique.

Dans le cadre du cycle de conférences organisé par Vladimir Fédorovski.

Né en Russie, élève au célèbre Conservatoire Tchaikovsky de Moscou de l’illustre pianiste Jacob Flier, il remporte en 1975 le Premier grand prix du Concours Marguerite Long (aujourd’hui Concours Long-Thibaud-Crespin).

Peu de temps après, au cours de sa première tournée de concerts il demande l’asile politique en France.

Après ses débuts en Occident dans le Triple Concerto de Beethoven avec Rostropovich et Stern à l’occasion des 90 ans de Marc Chagall, il joue avec les plus grands chefs d’orchestre, de Karajan à Maazel ou de Jansons à Tilson Thomas.

Mikhail Rudy a enregistré plus de 30 disques, qui ont reçu de nombreux prix internationaux, dont le Prix Charles Cros pour son intégrale Scriabine, ou le Prix de l’Académie Française du Disque pour son intégrale des Concertos de Rachmaninov avec Mariss Jansons et l’Orchestre Philharmonique de Saint-Petersbourg.

Dans son numéro spécial, le BBC Music Magazine nomme Mikhail Rudy parmi les 20 plus grands pianistes du monde. .

Salle des fêtes Avenue du Général de Gaulle Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

English : Conférence du pianiste Mikhail Rudy Le Virtuose et la Liberté

Mikhail Rudy is a highly creative artist whose virtuosity and poetic imagination have delighted audiences the world over for 40 years.

