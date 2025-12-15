Conférence Du pinceau au scalpel, Léonard de Vinci Dominique Le Nem Cinéma le Korrigan Binic-Étables-sur-Mer

Conférence Du pinceau au scalpel, Léonard de Vinci Dominique Le Nem

Début : 2026-01-06 14:30:00

fin : 2026-01-06 16:30:00

2026-01-06

Dominique Le Nen est Professeur des Universités et Chirurgien des Hôpitaux. Il est investi dans la chirurgie humanitaire tant dans l’action sur le terrain que dans l’enseignement.

Le travail des mains guidé par la pensée l’a tout naturellement mené à l’écriture, une passion de chaque instant. Il a consacré de multiples conférences, des articles et plusieurs ouvrages à la thématique sciences et art , dont L’anatomie au creux des mains, au confluent des sciences et de l’art. Sa vie durant, Léonard de Vinci (1452-1519) s’est passionné pour la peinture, la qualifiant de cosa mentale . L’héritage pictural qu’il laissa à l’humanité ne finit pas de susciter émotion et admiration, en témoignent La Joconde du Louvre, La Dame à l’Hermine à Cracovie… Son oeuvre anatomique n’en est pas moins majeure, néanmoins, elle n’eut aucune incidence sur l’enseignement de la peinture ni celui de l’anatomie, car ses dessins ont dispaprès sa mort, en 1519. Dans cette conférence, présentée pour la première fois au Musée du Louvre, je me propose de rechercher et d’étudier les liens qu’il établissait entre l’anatomie et la peinture, à partir de l’analyse de ses textes, de ses tableaux, de ses dessins anatomiques, presque tous conservés à Windsor et propriété de la royauté d’Angleterre. .

