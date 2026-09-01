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CONFÉRENCE DU PROFESSEUR & AUTEUR ÉRIC CLUA Aquarium Oniria Canet-en-Roussillon

jeudi 24 septembre 2026 · Aquarium Oniria · Canet-en-Roussillon

CONFÉRENCE DU PROFESSEUR & AUTEUR ÉRIC CLUA Aquarium Oniria Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Aquarium Oniria
Adresse
2 Boulevard de la Jetée
Ville
66140 Canet-en-Roussillon
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Canet-en-Roussillon

CONFÉRENCE DU PROFESSEUR & AUTEUR ÉRIC CLUA

Aquarium Oniria 2 Boulevard de la Jetée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 11:00:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Fascinants, puissants, mystérieux… Découvrez les grands requins autrement !
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Aquarium Oniria 2 Boulevard de la Jetée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie   oniria@sillages.fr

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English :

? Fascinating, powerful, mysterious? Discover these magnificent sharks in a whole new light!

L’événement CONFÉRENCE DU PROFESSEUR & AUTEUR ÉRIC CLUA Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-09-03 par CANET TOURISME

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