CONFÉRENCE DU PROFESSEUR & AUTEUR ÉRIC CLUA Aquarium Oniria Canet-en-Roussillon
jeudi 24 septembre 2026 · Aquarium Oniria · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Canet-en-Roussillon
CONFÉRENCE DU PROFESSEUR & AUTEUR ÉRIC CLUA
Aquarium Oniria 2 Boulevard de la Jetée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 11:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Fascinants, puissants, mystérieux… Découvrez les grands requins autrement !
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Aquarium Oniria 2 Boulevard de la Jetée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie oniria@sillages.fr
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English :
? Fascinating, powerful, mysterious? Discover these magnificent sharks in a whole new light!
L’événement CONFÉRENCE DU PROFESSEUR & AUTEUR ÉRIC CLUA Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-09-03 par CANET TOURISME
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