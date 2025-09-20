Conférence « Du rite au sanctuaire : l’architecture religieuse en Aquitaine romaine » Salle des fêtes de Montcaret Montcaret

Conférence « Du rite au sanctuaire : l’architecture religieuse en Aquitaine romaine » Samedi 20 septembre, 15h00 Salle des fêtes de Montcaret Dordogne

Gratuit.

La conférence sera l’occasion pour l’archéologue Lucie Carpentier, membre de l’Association des Amis de Montcaret, de revenir sur la question de l’architecture religieuse dans la province romaine d’Aquitaine. Directrice depuis 2016 des fouilles menées sur le sanctuaire gallo-romain des Bouchauds, à Saint-Cybardeaux (Charente), et membre du Programme Collectif de Recherches sur le site antique de Cassinomagus (Chassenon, Charente), elle développe depuis plusieurs années dans ses recherches la thématique des pratiques cultuelles.

L’archéologue reviendra ainsi sur les éléments constitutifs d’un lieu de culte (mur de péribole, temple, etc.), ceux-ci délimitant des espaces aux fonctions rituelles variées. Il ne s’agira donc pas durant cette présentation d’énumérer l’ensemble des sanctuaires gallo-romains connus pour la province d’Aquitaine mais, par le biais de quelques cas concrets, mieux appréhender le fait religieux dans la société gallo-romaine.

Salle des fêtes de Montcaret Rue de la villa gallo-romaine, 24230 Montcaret Montcaret 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

