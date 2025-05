Conférence Du sous-marin qui inspira Jules Verne aux premiers navires opérationnels – La Rochelle, 20 mai 2025 17:00, La Rochelle.

Conférence Du sous-marin qui inspira Jules Verne aux premiers navires opérationnels Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-05-20 17:00:00

2025-05-20

Une conférence proposée par l’Académie des belles-Lettres, sciences et Arts de La Rochelle, par François Guichard, ancien commandant de sous-marins, amiral chargé de la fonction Histoire de la Marine Nationale.

English : Conference Du sous-marin qui inspira Jules Verne aux premiers navires opérationnels

A lecture offered by the Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de La Rochelle, by François Guichard, former submarine commander and admiral in charge of the French Navy’s history department.

German : Konferenz Du sous-marin qui inspira Jules Verne aux premiers navires opérationnels

Ein von der Académie des belles-Lettres, sciences et Arts de La Rochelle angebotener Vortrag von François Guichard, ehemaliger Kommandant von U-Booten, Admiral mit der Funktion Geschichte der französischen Marine.

Italiano :

Conferenza di François Guichard, ex comandante di sottomarini e ammiraglio responsabile del dipartimento di storia della Marina francese, organizzata dall’Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de La Rochelle.

Espanol : Conferencia Du sous-marin qui inspira Jules Verne aux premiers navires opérationnels

Conferencia de François Guichard, antiguo comandante de submarinos y almirante encargado del departamento de Historia de la Marina francesa, organizada por la Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de La Rochelle.

