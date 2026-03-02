Conference du Temple Quelles stratégies de défense pour la Démocratie Temple d’Uzes Uzès
Conference du Temple Quelles stratégies de défense pour la Démocratie Temple d’Uzes Uzès vendredi 17 avril 2026.
Conference du Temple Quelles stratégies de défense pour la Démocratie
Temple d’Uzes 6 avenue de la Libération Uzès Gard
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-04-17 20:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Les conférences du temple vous proposent un cycle de conférences sur le thème La démocratie dans tous ses états . Quatrième conférence du Cycle n° 11 par Frederic Charillon, auteur du livre Geopolitique de l’intimidation (éditions Odile Jacob 2025).
Temple d’Uzes 6 avenue de la Libération Uzès 30700 Gard Occitanie conferencedutempleuzes@gmail.com
English : Temple Conference: What defense strategies for democracy?
Les conférences du temple offer a series of lectures on the theme of Democracy in all its states . Fourth lecture in Cycle n° 11 by Frederic Charillon, author of Geopolitique de l’intimidation (éditions Odile Jacob 2025).
