Conference du Temple Quelles stratégies de défense pour la Démocratie Temple d’Uzes Uzès

Conference du Temple Quelles stratégies de défense pour la Démocratie

Temple d’Uzes 6 avenue de la Libération Uzès Gard

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-17 20:00:00

2026-04-17

Les conférences du temple vous proposent un cycle de conférences sur le thème La démocratie dans tous ses états . Quatrième conférence du Cycle n° 11 par Frederic Charillon, auteur du livre Geopolitique de l’intimidation (éditions Odile Jacob 2025).

Temple d’Uzes 6 avenue de la Libération Uzès 30700 Gard Occitanie conferencedutempleuzes@gmail.com

English : Temple Conference: What defense strategies for democracy?

Les conférences du temple offer a series of lectures on the theme of Democracy in all its states . Fourth lecture in Cycle n° 11 by Frederic Charillon, author of Geopolitique de l’intimidation (éditions Odile Jacob 2025).

