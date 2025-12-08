CONFÉRENCE DU VIVANT DANS L’ESPACE Montpellier

CONFÉRENCE DU VIVANT DANS L’ESPACE

Allée Ulysse Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08

fin : 2025-12-08

Date(s) :

2025-12-08

La technologie spatiale fait déjà partie de notre quotidien GPS, prévisions météo, communications globales… Mais saviez-vous que l’espace ouvre aussi de nouveaux horizons pour les sciences du vivant ?

Dans cet environnement extrême et fascinant — radiations, microgravité, vide — les chercheurs testent les limites de l’adaptation du vivant végétaux, cellules animales, êtres humains… tout est à réinventer.

L’espace devient un véritable laboratoire d’innovations biologiques, aux retombées majeures pour la Terre

o systèmes de production circulaires,

o cultures agricoles plus résilientes,

o nouveaux traitements thérapeutiques,

o sécurité alimentaire renforcée,

o et même supports de vie pour l’exploration spatiale !

À Montpellier, la recherche foisonne adaptation des plantes, production alimentaire en recyclage total, comportements de cellules cancéreuses en orbite… autant de projets au service d’un même objectif mieux nourrir, mieux protéger, mieux soigner.

Comment pourrions-nous survivre (et vivre !) dans l’espace ? Comment intégrer les équilibres terrestres dans nos futurs projets d’exploration spatiale ?

Venez rencontrer des scientifiques et experts en biologie spatiale de Montpellier et découvrir ces recherches fascinantes !

*La conférence n’est plus accessible après 19h30. Durée approximative.

Conférence gratuite. Sous réserve de places disponibles. Réservation en amont obligatoire. .

Allée Ulysse Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 05 50 contact@planetoceanworld.fr

English :

Space technology is already part of our daily lives: GPS, weather forecasts, global communications? But did you know that space is also opening up new horizons for the life sciences?

German :

Die Weltraumtechnologie ist bereits Teil unseres Alltags: GPS, Wettervorhersagen, globale Kommunikation? Aber wussten Sie, dass der Weltraum auch neue Horizonte für die Biowissenschaften eröffnet?

Italiano :

La tecnologia spaziale fa già parte della nostra vita quotidiana: GPS, previsioni del tempo, comunicazioni globali? Ma sapevate che lo spazio sta aprendo nuovi orizzonti anche per le scienze della vita?

Espanol :

La tecnología espacial ya forma parte de nuestra vida cotidiana: GPS, previsiones meteorológicas, comunicaciones globales? Pero ¿sabía que el espacio también está abriendo nuevos horizontes a las ciencias de la vida?

