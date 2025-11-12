Conférence D’un quai à l’autre Place du Général De Gaulle Concarneau

Conférence D’un quai à l’autre

Place du Général De Gaulle Pôle culturel Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Si vous souhaitez connaître la signification de l’expression Faire le quai , venez assister à la conférence. Nous nous intéresserons également à leur construction du 18e au 20e siècle, les matériaux utilisés ainsi qu’aux restaurations réalisées récemment. .

Place du Général De Gaulle Pôle culturel Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

