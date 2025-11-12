Conférence D’un quai à l’autre Place du Général De Gaulle Concarneau
Place du Général De Gaulle Pôle culturel Concarneau Finistère
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Si vous souhaitez connaître la signification de l’expression Faire le quai , venez assister à la conférence. Nous nous intéresserons également à leur construction du 18e au 20e siècle, les matériaux utilisés ainsi qu’aux restaurations réalisées récemment. .
Place du Général De Gaulle Pôle culturel Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
