Conférence « DUNE – Exploration d’une planète-univers », Faculté de Droit et des Sciences Économiques, Limoges

Conférence « DUNE – Exploration d’une planète-univers » Lundi 30 mars, 19h30 Faculté de Droit et des Sciences Économiques Haute-Vienne

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-30T19:30:00+02:00 – 2026-03-30T21:30:00+02:00

Fin : 2026-03-30T19:30:00+02:00 – 2026-03-30T21:30:00+02:00

« DUNE – Exploration scientifique d’une planète-univers » par Roland Lehoucq

Conférence grand public

L’Université de Limoges accueille, le 30 mars 2026, l’astrophysicien Roland Lehoucq, à l’occasion de la quatrième édition des débats étudiants MASQUES – Mes Arguments Sur les QUestions Environnementales et Sociétales.

Cet événement, porté par l’IUT du Limousin, s’inscrit dans une démarche pédagogique ambitieuse visant à former les étudiants à l’argumentation, à l’esprit critique et à l’analyse des grands enjeux contemporains.

Astrophysicien au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), enseignant, auteur et vulgarisateur reconnu, Roland Lehoucq sera membre du jury des débats et proposera également une conférence grand public intitulée : « DUNE – Exploration scientifique d’une planète-univers ».

Un scientifique engagé dans la diffusion des savoirs

Figure majeure de la vulgarisation scientifique en France, Roland Lehoucq est connu pour son approche originale qui mobilise les œuvres de science-fiction comme outils d’analyse et de compréhension des méthodes scientifiques. Astrophysicien au CEA de Saclay, il enseigne au sein du master Approche interdisciplinaire de l’énergie et de la soutenabilité à l’Université Paris-Cité. Auteur de nombreux ouvrages, il tient également une chronique scientifique dans la revue Bifrost.

Président du festival international de science-fiction Les Utopiales et de la Société astronomique de France, son engagement en faveur du partage des connaissances a été salué par la communauté scientifique : l’astéroïde (31387) Lehoucq porte aujourd’hui son nom.

Une séance de dédicaces, organisée par la librairie Anecdotes, aura lieu le 30 mars à 18h, dans le hall de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques.

