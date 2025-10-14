CONFÉRENCE D’UNE RIVE À L’AUTRE, PETITS TABLEAUX D’UNE VIE D’AVANT LE PONT Salle Étoile de jade Saint-Brevin-les-Pins

Cette conférence sera animée par Mme Véronique MATHOT, Vice-présidente de la Société des historiens du pays de Retz.

La Loire-Atlantique commémore cette année, les 50 ans de l’ouverture du pont de Saint-Nazaire. Cette ouverture allait lentement bousculer des habitudes de vie entre les deux rives, lentement car il a fallu attendre la gratuité du pont pour que les mouvements de passage se fassent plus spontanément et qu’en réalité c’est avec le développement des Chantiers navals dans les années 2000, que son usage est devenu totalement habituel.

Si pendant presque un siècle, des allers-retours fréquents ont pu être proposés de manière ponctuelle pour répondre à des ressources d’emploi au Nord-Loire ou de manière occasionnelle pour les loisirs, ils étaient uniquement tributaires des compagnies de bacs.

Cependant, la difficulté évidente à passer d’une rive à l’autre n’a jamais créé de véritable frontière mentale entre le Nord et le Sud. Bien au contraire, avant la construction du pont, de nombreux exemples historiques témoignent d’une complémentarité essentielle entre les deux rives.

À travers huit courts tableaux de vie, cette conférence propose de redécouvrir les usages partagés ou similaires qui ont marqué l’histoire de notre estuaire.

Avec la participation du musée de la Marine de St-Brevin, qui exposera dans le hall de l’Etoile de Jade, des maquettes et photos des bacs de Loire. .

Salle Étoile de jade Avenue Georges-Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 85 85 01 04 antennestbrevin@orange.fr

