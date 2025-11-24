Conférence Dynastie des peintres verriers Aix-en-Provence

Conférence Dynastie des peintres verriers

Lundi 24 novembre 2025 à partir de 15h. Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Une conférence animée par Silvie Briere.

Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A conference hosted by Silvie Briere.

German :

Eine von Silvie Briere moderierte Konferenz.

Italiano :

Condotto da Silvie Briere.

Espanol :

Organizado por Silvie Briere.

