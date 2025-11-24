Conférence Dynastie des peintres verriers Aix-en-Provence
Conférence Dynastie des peintres verriers Aix-en-Provence lundi 24 novembre 2025.
Conférence Dynastie des peintres verriers
Lundi 24 novembre 2025 à partir de 15h. Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Une conférence animée par Silvie Briere.
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
A conference hosted by Silvie Briere.
German :
Eine von Silvie Briere moderierte Konferenz.
Italiano :
Condotto da Silvie Briere.
Espanol :
Organizado por Silvie Briere.
