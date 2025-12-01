Conférence d’Yves-Marie Allain Micro-Folie Le Pouliguen

Conférence d’Yves-Marie Allain

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

2025-12-12 15:00:00

2025-12-12 16:00:00

2025-12-12

L’hortensia originaire du Japon est devenu une plante représentative de la Bretagne. Yves-Marie Allain, ancien directeur du jardin des plantes de Paris, vous racontera tout de cette plante ! .

+33 7 64 47 36 16 info@culture-en-folie.org

