Conférence d’Yves-Marie Allain Micro-Folie Le Pouliguen
Conférence d’Yves-Marie Allain Micro-Folie Le Pouliguen vendredi 12 décembre 2025.
Conférence d’Yves-Marie Allain
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 15:00:00
fin : 2025-12-12 16:00:00
Date(s) :
2025-12-12
L’hortensia originaire du Japon est devenu une plante représentative de la Bretagne. Yves-Marie Allain, ancien directeur du jardin des plantes de Paris, vous racontera tout de cette plante ! .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
English :
L’événement Conférence d’Yves-Marie Allain Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-12-02 par ADT44