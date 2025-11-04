Conférence Eau-Climat, en route vers l’inconnu Place du 11 août 1944 Cluny

Conférence Eau-Climat, en route vers l’inconnu

Conférence avec Daniel GILBERT, Professeur d’écologie à l’Université Marie et Louis Pasteur (Université de Franche-Comté), site de Montbéliard.

Les 25 premières années du 21ème siècle renforcent les tendances du 20ème. Le réchauffement climatique s’accélère et menace gravement l’avenir des régions du monde les plus exposées. Les épisodes de chaleur extrême affectent déjà les zones tropicales, mais pour ce qui concerne l’Europe, la principale conséquence du réchauffement concerne les modifications du cycle de l’eau. Les phénomènes extrêmes, sécheresses et inondations, vont en effet modifier profondément nos modes de vie. Mais, à terme, la vulnérabilité la plus importante pourrait venir de l’effondrement de la biodiversité dont dépend la production agricole et la plupart des services écosystémiques. L’urgence climatique et écologique est maintenant devant nous, l’adaptation n’est déjà plus possible. Dès lors, comment transformer les sociétés humaines pour faire face ?

Daniel GILBERT enseigne l’écologie et l’écologie du carbone dans les filières de biologie et l’impact des changements globaux dans différents masters (Finances, gestion, communication, …).

Il est fondateur et président de l’association Le futur a déjà commencé, qui a pour objectif de mettre en œuvre des actions de médiation climatique pour les jeunes et pour le grand public. https://lefuturadejacommence.fr/

En partenariat avec les Assises de l’Eau de la Grosne

POPSU Partage de l’eau en Clunisois ComCom du Clunisois

