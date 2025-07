Conférence eau, source du patrimoine Cussac-sur-Loire

En marge de l’inauguration de l’expo « Eau, source du patrimoine », Roberto EPPLE, Président de SOS Loire Vivante interviendra pour nous parler notamment de l’Eau à travers le changement climatique et son impact sur la Loire et ses affluents en Haute-Loire.

English :

Roberto EPPLE, President of SOS Loire Vivante, will be taking part in the inauguration of the « Water, source of our heritage » exhibition, talking about water through climate change and its impact on the Loire and its tributaries in Haute-Loire.

German :

Am Rande der Eröffnung der Ausstellung « Wasser, Quelle des Kulturerbes » wird Roberto EPPLE, Präsident von SOS Vivante Loire, das Wort ergreifen und insbesondere über das Wasser im Zusammenhang mit dem Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Loire und ihre Nebenflüsse in der Haute-Loire sprechen.

Italiano :

Oltre all’inaugurazione della mostra « L’acqua, fonte del nostro patrimonio », Roberto EPPLE, presidente di SOS Loire Vivante, ci parlerà dell’acqua attraverso i cambiamenti climatici e del suo impatto sulla Loira e sui suoi affluenti nell’Alta Loira.

Espanol :

Paralelamente a la inauguración de la exposición « El agua, fuente de nuestro patrimonio », Roberto EPPLE, Presidente de SOS Loire Vivante, nos hablará del agua a través del cambio climático y de su impacto en el Loira y sus afluentes en el Alto Loira.

