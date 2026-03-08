Conférence échange Le deuil Langres
Conférence échange Le deuil Langres samedi 14 mars 2026.
Conférence échange Le deuil
Café Moulin à Paroles Langres Haute-Marne
Tout public
Temps d’échange autour du deuil, avec Virginie (doula de fin de vie) et Florence (psychopraticienne), pour mieux comprendre ce que l’on traverse et ouvrir un espace de parole simple, respectueux et bienveillant.
Café Moulin à Paroles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 20 63 13 25 causetoujours52@gmail.com
