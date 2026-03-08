Conférence échange Le deuil Langres

Conférence échange Le deuil

Café Moulin à Paroles Langres Haute-Marne

Entrée libre

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Tout public

Temps d’échange autour du deuil, avec Virginie (doula de fin de vie) et Florence (psychopraticienne), pour mieux comprendre ce que l’on traverse et ouvrir un espace de parole simple, respectueux et bienveillant.

Gratuit .

Café Moulin à Paroles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 20 63 13 25 causetoujours52@gmail.com

