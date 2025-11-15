Conférence-échange sur les droits humains Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Conférence-échange sur les droits humains Bibliothèque Andrée Chedid Paris samedi 15 novembre 2025.

L’association Amnesty International a pour mission de promouvoir les droits humains, défendre les personnes en danger, mettre en avant l’éducation aux droits humains. Cette conférence sera l’occasion de poser un regard sur les droits humains tout autour du globe et d’échanger avec les membres de cette association à ce sujet.

Le groupe Paris-Volontaires d'Amnesty International vous propose une conférence sur les droits humains. Vous pourrez échanger avec les membres de l'Association lors de cette séance.

Entrée libre

Le samedi 15 novembre 2025

de 15h30 à 16h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr