Conférence/échange trouver son identité visuelle par le dessin Saint-Quentin

8 rue Paul Codos Saint-Quentin

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Une conférence/échange pour celles et ceux qui souhaitent découvrir le monde où musique et dessin s’entremêlent.

Conférence faite pour celles et ceux qui souhaitent mettre en valeur leurs projets musicaux par le dessin, qu’ils soient professionnels ou amateurs.

Vous souhaitez réfléchir à votre identité visuelle et enfin vous démarquer ? Cette séance est faite pour vous !

La Manufacture invite l’illustrateur Benoît Bedrossian à partager avec nous son expérience de graphiste, réalisateur de films et musicien indépendant.

Travaillant pour le milieu du spectacle vivant et de l’audiovisuel, l’auteur de plusieurs clips, pochettes de disques, logos, t-shirts, affiches de concerts pour de nombreux artistes, nous transmettra son savoir soupoudré d’anecdotes.

Cette conférence/ échange sera pour nous l’occasion d’étudier les différentes tendances visuelles, en fonction des genres et des publics mais aussi des différentes époques. Des pistes pour mieux aborder ensemble une communication réussie en vue de la promotion d’une nouvelle œuvre.

• Quand ? samedi 11 octobre 2025, de 14h00 à 17h00

• Qui ? Artistes professionnels ou amateurs

• Où ? La Manufacture, 8 rue Paul Codos.

• Prix ? GRATUIT (Sur réservation)

Intéressé.e ? Réservez votre place par mail virginie.todisco@gmail.com

virginie.todisco@saint-quentin.fr

English :

A conference/exchange for those wishing to discover the world where music and drawing intertwine.

German :

Ein Vortrag/Austausch für alle, die die Welt entdecken möchten, in der Musik und Zeichnen miteinander verwoben sind.

Italiano :

Una conferenza/scambio per chi vuole scoprire il mondo in cui musica e disegno si intrecciano.

Espanol :

Una conferencia/intercambio para quienes deseen descubrir el mundo en el que se entrelazan la música y el dibujo.

