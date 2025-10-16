Conférence Échangeons autour de la Sophrologie Happy Village Rochefort

Happy Village 1 rue du Breuil Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-10-16 19:30:00

fin : 2025-10-16 20:30:00

Une fois par trimestre, une rencontre thématisée est organisée à Happy Village pour parler de la Sophrologie, aborder sa richesse, ses origines et ses inspirations. Ce sera l’occasion d’échanger et de poser toutes les questions que vous souhaitez.

Happy Village 1 rue du Breuil Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 04 03 06 madeleine.sophrologie17@gmail.com

English : Let’s discuss Sophrology

Einmal pro Quartal findet im Happy Village ein thematisches Treffen statt, bei dem es um Sophrologie geht, um ihren Reichtum, ihre Ursprünge und ihre Inspirationsquellen. Das ist eine gute Gelegenheit, sich auszutauschen und alle Fragen zu stellen, die Sie interessieren.

German : Lassen Sie uns über Sophrologie sprechen

Einmal pro Quartal findet im Happy Village ein thematisches Treffen statt, bei dem es um Sophrologie geht, um ihren Reichtum, ihre Ursprünge und ihre Inspirationsquellen. Das ist eine gute Gelegenheit, sich auszutauschen und alle Fragen zu stellen, die Sie interessieren.

Italiano :

Una volta a trimestre, all’Happy Village si organizza un incontro a tema per parlare di Sofrologia, della sua ricchezza, delle sue origini e delle sue ispirazioni. Sarà un’occasione per scambiare idee e porre domande.

Espanol :

Una vez al trimestre, se organiza en Happy Village un encuentro temático para hablar de Sofrología, de su riqueza, sus orígenes y sus inspiraciones. Será la ocasión de intercambiar ideas y plantear las preguntas que desee.

L’événement Conférence Échangeons autour de la Sophrologie Rochefort a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan