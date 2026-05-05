Conférence Echanger sur l’information entre générations par Romane PELLEN Médiathèque Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Conférence Echanger sur l’information entre générations par Romane PELLEN

Médiathèque 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Conférence Echanger sur l’information entre générations comment en parler avec ses enfants ou ses petits-enfants? par Romane PELLEN journaliste .

Médiathèque 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70

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English : Conférence Echanger sur l’information entre générations par Romane PELLEN

L’événement Conférence Echanger sur l’information entre générations par Romane PELLEN Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Cambo les Bains