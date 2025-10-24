CONFÉRENCE ECLAT JACQUES CARTIER, LA NAISSANCE D’UN NOUVEAU MONDE, PAR GILLES FOUCQUERON Hôtel IBIS Pornichet

CONFÉRENCE ECLAT JACQUES CARTIER, LA NAISSANCE D’UN NOUVEAU MONDE, PAR GILLES FOUCQUERON

Hôtel IBIS 66 boulevard des Océanides Pornichet Loire-Atlantique

Début : 2025-10-24 18:30:00

fin : 2025-10-24 20:30:00

2025-10-24

Proposée par l’association ECLAT.





Jacques Cartier, la naissance d’un nouveau monde :

Né en 1491, quelques mois avant que Christophe Colomb ne donne un Nouveau Monde au monde connu, Jacques Cartier, un Malouin, va bénéficier de conditions politiques qui vont lui ouvrir la voie du Canada, à défaut de celle de la Chine.

Le processus de naissance de la France moderne s’était déjà mis en route quelques décennies auparavant, au sortir de la guerre de Cent Ans.

En parallèle, la chute de Constantinople en 1453 avait conduit les nations européennes à la conquête des océans. Deux puissances, l’Espagne et le Portugal, se partagent le monde.

C’est dans ce contexte que Jacques Cartier va s’infiltrer, et donner naissance à la francophonie.

Informations pratiques

Où ?

Hôtel Ibis

Quand ?

24 octobre

⏰ Horaires ?

De 18h30 à 20h30

L’entrée est-elle payante ?

Le tarif est de 7€ par personne

️ Comment réserver ?

Avant le 21 octobre, auprès de l’association

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Site accessible aux personnes à mobilité réduite

.

+33 6 82 24 39 56 association.eclat@free.fr

