Conférence : écoféministe Act II : Paysages et corps écoféministe Maison des femmes – Simone de Beauvoir Nantes

Conférence : écoféministe Act II : Paysages et corps écoféministe Maison des femmes – Simone de Beauvoir Nantes mercredi 15 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-15 19:00 –

Gratuit : oui Entrée libre /Prix libre/ sur réservation Vous n’êtes pas obligée d’être adhérent.e pour participer à nos évènements, vous pouvez néanmoins prévoir une participation même symbolique pour soutenir notre action. Une boîte à dons est disponible sur place. Tout public

Mercredi 15 octobre Horaire : 19h || Durée : 2h || Tout public à partir de 12 ansDiffusion d’un documentaire »Mujeres del rio » réalisé par Dre Soledad Fernández BouzoRencontre avec la Réalisatrice, Sociologue et Professeure de l’Université de Buenos Aires et Delphine Sangu – Historienne des idées – Chercheuse et Enseignante à l’Université de Nantes.???? Conférence- Les écoféminismes face aux violences contre les corps-eaux-territoires en Amérique Latine.-La lutte des écoféminismes urbains face aux injustices hydriques dans le Riachuelo – Argentine. ???? Le documentaire sera suivi d’une discussion ouverte avec la salle.

Maison des femmes – Simone de Beauvoir Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 12 15 18 02.40.12.15.18 https://www.instagram.com/maisondesfemmessdb?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==