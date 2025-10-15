Conférence : écoféministe Act II : Paysages et corps écoféministe Maison des femmes – Simone de Beauvoir Nantes

Conférence : écoféministe Act II : Paysages et corps écoféministe Maison des femmes – Simone de Beauvoir Nantes mercredi 15 octobre 2025.

Conférence : écoféministe Act II : Paysages et corps écoféministe Mercredi 15 octobre, 19h00 Maison des femmes – Simone de Beauvoir Loire-Atlantique

Entrée libre /Prix libre/ sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-15T19:00:00 – 2025-10-15T21:00:00

Fin : 2025-10-15T19:00:00 – 2025-10-15T21:00:00

Mercredi 15 octobre Horaire : 19h || Durée : 2h || Tout public à partir de 12 ans

Diffusion d’un documentaire

« Mujeres del rio » réalisé par Dre Soledad Fernández Bouzo

Rencontre avec la Réalisatrice, Sociologue et Professeure de l’Université de Buenos Aires et Delphine Sangu – Historienne des idées – Chercheuse et Enseignante à l’Université de Nantes.

Conférence

– Les écoféminismes face aux violences contre les corps-eaux-territoires en Amérique Latine.

– La lutte des écoféminismes urbains face aux injustices hydriques dans le Riachuelo – Argentine.

Le documentaire sera suivi d’une discussion ouverte avec la salle.

Maison des femmes – Simone de Beauvoir 15 quai ernest renaud Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.40.12.15.18 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondesfemmes.sdb@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/maisondesfemmessdb?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw== »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maisondesfemmes-simonedebeauvoir.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/MaisonDesFemmesSDB/?locale=fr_FR »}]

Diffusion d’un documentaire « Mujeres del rio » et conférence avec la réalisatrice Dre Soledad Fernández Bouzo sur la lutte des femmes en Argentine femmes écologie