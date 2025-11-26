Conférence écologie dans le spectacle vivant HOTEL DE RÉGION Metz

Conférence écologie dans le spectacle vivant

Pour cette cinquième édition de ses Rencontres annuelles pour l’écologie dans le spectacle, ARVIVA Arts vivants, Arts durables vous donne rendez-vous à Metz.

Cette année, les Rencontres seront l’occasion de réfléchir aux modèles de réussite artistique, aux mutations du travail induites par l’urgence écologique pour le meilleur et pour le pire et à la manière dont les frontières administratives peuvent être enjambées de manière soutenable.

Et pour la première fois, la réflexion s’élargira au-delà du champ du spectacle, avec une programmation complémentaire, pensée par la Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens et plasticiennes (Fraap), qui mettra en avant les spécificités de la transition écologique pour le secteur des arts visuels.

Pour info 26 novembre, 14h-21h (Réservés adhérent·es d’ARVIVA)Tout public

HOTEL DE RÉGION 1 place Gabriel Hocquard Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

ARVIVA Arts vivants, Arts durables invites you to Metz for the fifth edition of its annual Rencontres pour l’écologie dans le spectacle .

This year’s Rencontres will provide an opportunity to reflect on models of artistic success, the changes in work patterns brought about by the ecological emergency for better or for worse and how administrative boundaries can be crossed in a sustainable way.

And for the first time, the discussion will extend beyond the field of entertainment, with a complementary program, devised by the Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens et plasticiennes (Fraap), highlighting the specificities of the ecological transition for the visual arts sector.

Info: November 26, 2pm-9pm (ARVIVA members only)

German :

ARVIVA Arts vivants, Arts durables lädt Sie zur fünften Ausgabe seiner jährlichen Treffen für Ökologie in der darstellenden Kunst nach Metz ein.

Die diesjährigen Treffen bieten die Gelegenheit, über künstlerische Erfolgsmodelle, die durch die ökologische Notlage bedingten Veränderungen der Arbeit im Guten wie im Schlechten und die Art und Weise, wie administrative Grenzen auf nachhaltige Weise überbrückt werden können, nachzudenken.

Und zum ersten Mal wird die Reflexion über den Bereich der darstellenden Kunst hinausgehen, mit einem zusätzlichen Programm, das von der Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens et plasticiennes (Fraap) konzipiert wurde und die Besonderheiten des ökologischen Wandels für den Sektor der bildenden Kunst hervorheben wird.

Zur Information: 26. November, 14:00-21:00 Uhr (Nur für ARVIVA-Mitglieder)

Italiano :

ARVIVA Arts vivants, Arts durables vi invita a Metz per la quinta edizione del suo incontro annuale sull’ecologia nelle arti dello spettacolo.

I Rencontres di quest’anno saranno l’occasione per riflettere sui modelli di successo artistico, sui cambiamenti nel lavoro determinati dall’emergenza ecologica nel bene e nel male e sul modo in cui i confini amministrativi possono essere superati in modo sostenibile.

Per la prima volta, l’attenzione si estenderà oltre le arti dello spettacolo, con un programma complementare elaborato dalla Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens et plasticiennes (Fraap), che metterà in luce le specificità della transizione ecologica per il settore delle arti visive.

Info: 26 novembre, ore 14.00-21.00 (solo per i soci ARVIVA)

Espanol :

ARVIVA Arts vivants, Arts durables le invita a Metz a la quinta edición de su encuentro anual sobre la ecología en las artes escénicas.

Los Rencontres de este año serán una oportunidad para reflexionar sobre los modelos de éxito artístico, los cambios en el trabajo provocados por la emergencia ecológica -para bien o para mal- y la manera de traspasar las fronteras administrativas de forma sostenible.

Y por primera vez, la atención se extenderá más allá de las artes escénicas, con un programa complementario ideado por la Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens et plasticiennes (Fraap), que pondrá de relieve las especificidades de la transición ecológica para el sector de las artes visuales.

Información: 26 de noviembre, de 14.00 a 21.00 horas (sólo para miembros de ARVIVA)

