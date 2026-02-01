Conférence Ecologie des lacs de montagne

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Conférence

Les lacs de montagne sont des écosystèmes clés et servent de sentinelles du changement climatique et de la pollution.

Adeline Loyau (Toulouse INP) et Dirk Schmeller (CNRS) vous présenteront leurs recherches sur l’état et l’évolution des lacs pyrénéens lors d’un échange organisé par l’association Mountain Wilderness.

Gratuit, ouvert à tous.

Places limitées, réservation conseillée. .

English :

Conference:

Mountain lakes are key ecosystems, acting as sentinels of climate change and pollution.

Adeline Loyau (Toulouse INP) and Dirk Schmeller (CNRS) will present their research on the state and evolution of Pyrenean lakes during an exchange organized by the Mountain Wilderness association.

