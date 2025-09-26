Conférence Économie circulaire, des villes autosuffisantes pour demain ? Bibliothèque Universitaire Le Havre Normandie Le Havre

Conférence Économie circulaire, des villes autosuffisantes pour demain ? Bibliothèque Universitaire Le Havre Normandie Le Havre vendredi 26 septembre 2025.

Bibliothèque Universitaire Le Havre Normandie 25 Rue Philippe Lebon Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-26 12:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Indépendance alimentaire et énergétique, recyclage des matériaux de construction, lutte contre l’artificialisation des sols… La ville autosuffisante serait-elle la réponse pour les collectivités et aménageurs en quête d’espaces urbains moins émetteurs, plus sobres, et respectueux des limites planétaires?

Yannick Gomez, chargé de mission valorisation et innovation au CEA et Mickaël Foirest, directeur énergie de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, rappelleront l’existence possible d’un juste équilibre avec des exemples concrets à la clé !

Animé par Mathieu Grousson

Intervenants Yannick Gomez (CEA) et Mickaël Foirest (communauté urbaine Le Havre Seine Métropole)

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

Tout public Durée 1h

Sur réservation .

English : Conférence Économie circulaire, des villes autosuffisantes pour demain ?

