Conférence – Écoutez ! On a toutes et tous des accents Goethe-Institut Nancy
jeudi 24 septembre 2026 · Goethe-Institut · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Conférence – Écoutez ! On a toutes et tous des accents
Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-24 18:00:00
fin : 2026-09-24 20:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Soirée autour de la projection du documentaire Lettre Errante de la réalisatrice Nurith Aviv, suivie d’un débat avec des chercheurs et chercheuses autour des risques socio-professionnels de l’accentTout public
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Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
An evening featuring a screening of the documentary *Lettre Errante* by director Nurith Aviv, followed by a discussion with researchers on the social and professional challenges associated with accents
L’événement Conférence – Écoutez ! On a toutes et tous des accents Nancy a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION NANCY
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