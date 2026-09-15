Conférence – Écoutez ! On a toutes et tous des accents Goethe-Institut Nancy

Informations pratiques

Nancy

Conférence – Écoutez ! On a toutes et tous des accents

Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-24 18:00:00

fin : 2026-09-24 20:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Soirée autour de la projection du documentaire Lettre Errante de la réalisatrice Nurith Aviv, suivie d’un débat avec des chercheurs et chercheuses autour des risques socio-professionnels de l’accentTout public

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Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

An evening featuring a screening of the documentary *Lettre Errante* by director Nurith Aviv, followed by a discussion with researchers on the social and professional challenges associated with accents

L’événement Conférence – Écoutez ! On a toutes et tous des accents Nancy a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION NANCY