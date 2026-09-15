Conférence – Écrans et Famille Médiathèque Manufacture Nancy
dimanche 4 octobre 2026 · Médiathèque Manufacture · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Conférence – Écrans et Famille
Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Parents, ados, enfants : comment trouver le bon équilibre avec les écrans ? Réseaux sociaux, jeux vidéo, temps d’écran… Échangez avec Olivier Duris (association 3-6-9-12) autour des usages numériques en famille, repartez avec des repères concrets pour accompagner enfants et adolescents.Adultes
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Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54042NancyCedex Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63
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English :
%A0Parents, teens, and kids: How can you find the right %E9balance when it comes to %E9screens? Social media, video games, screen time? Talk with Olivier Duris (3-6-9-12 Association) about digital habits within the family, and leave with practical guidelines for supporting children and teens.
L’événement Conférence – Écrans et Famille Nancy a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION NANCY
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