Conférence – Écrans et Famille Médiathèque Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Conférence – Écrans et Famille

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Parents, ados, enfants : comment trouver le bon équilibre avec les écrans ? Réseaux sociaux, jeux vidéo, temps d’écran… Échangez avec Olivier Duris (association 3-6-9-12) autour des usages numériques en famille, repartez avec des repères concrets pour accompagner enfants et adolescents.Adultes

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Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54042NancyCedex Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63

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English :

%A0Parents, teens, and kids: How can you find the right %E9balance when it comes to %E9screens? Social media, video games, screen time? Talk with Olivier Duris (3-6-9-12 Association) about digital habits within the family, and leave with practical guidelines for supporting children and teens.

L’événement Conférence – Écrans et Famille Nancy a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION NANCY