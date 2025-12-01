Conférence Ecrire dans la gueule du loup Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Conférence Ecrire dans la gueule du loup

Jeudi 18 décembre 2025 de 18h30 à 20h15. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-18 18:30:00

fin : 2025-12-18 20:15:00

2025-12-18

Intervenante Pr. Martine Boyer-Weinmann professeure de littérature française Lyon 2. Spécialiste des formes narratives et de la critique du XXe et XXIe.

Rencontre animée par

Nicolas BOILEAU Professeur de littérature anglaise, Aix-Marseille Université

& Hervé CASTANET Psychanalyste, Professeur honoraire des Universités .

English :

Speaker: Pr. Martine Boyer-Weinmann Professor of French literature, Lyon 2. Specialist in narrative forms and criticism in the 20th and 21st centuries.

