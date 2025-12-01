Conférence Ecrire dans la gueule du loup Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence
Conférence Ecrire dans la gueule du loup Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence jeudi 18 décembre 2025.
Conférence Ecrire dans la gueule du loup
Jeudi 18 décembre 2025 de 18h30 à 20h15. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-18 18:30:00
fin : 2025-12-18 20:15:00
2025-12-18
Intervenante Pr. Martine Boyer-Weinmann professeure de littérature française Lyon 2. Spécialiste des formes narratives et de la critique du XXe et XXIe.
Rencontre animée par
Nicolas BOILEAU Professeur de littérature anglaise, Aix-Marseille Université
& Hervé CASTANET Psychanalyste, Professeur honoraire des Universités .
Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Speaker: Pr. Martine Boyer-Weinmann Professor of French literature, Lyon 2. Specialist in narrative forms and criticism in the 20th and 21st centuries.
