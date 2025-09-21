Conférence « Écrire et dessiner la danse au XXe siècle » Musée des beaux-arts et d’archéologie Besançon

Sur inscription | Dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à la conférence « Écrire et dessiner la danse au XXe siècle » (la notation Laban et les partitions contemporaines de Lucinda Childs) par Lou Forster, historien de l’art et commissaire d’exposition et Elisabeth Bardin, notatrice Laban et responsable du département danse du Conservatoire à rayonnement régional du Grand Besançon.

Au cœur de la boucle bisontine, à partir d'une ancienne halle aux grains réalisée par l'architecte Pierre Marnotte de 1834 à 1842, la mission de Louis Miquel a consisté à aménager des espaces d'exposition d'un musée. Ce projet, mené entre 1964 et 1970, est décrit par son auteur comme une « sculpture visitable »1. Le parcours de visite de cette ballade architecturale sur base carrée, permet au visiteur de passer du bâtiment neuf à l'ancien pour revenir dans le neuf par une succession de plans et de paliers depuis lesquels sont ménagées des perspectives offrant des points de vue différents sur la construction brute de décoffrage de Miquel. La succession de promenades architecturales rayonnantes, horizontales par niveau, contraste avec le parcours en spirale et la verticalité entre les étages. La promenade au sein de l'édifice s'effectue par l'intermédiaire des rampes de manière ascensionnelle.

